Лише 53% киян вважають загрозу коронавірусу реальною – опитування

53% мешканців столиці бачать реальною загрозу коронавірусу для себе та своєї сім’ї. 40% – протилежної думки.

Такі результати опитування, яке відбулося протягом 4-7 квітня 2020 року серед киян, представила група Рейтинг.

92% підтримують запровадження вимоги обов’язкового носіння маски в громадських місцях.

71% підтримують рішення міської влади Києва про закриття метро на час карантину (21% – проти).

65% не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину (31% – проти).

Читайте: Карантин у Києві: водна поліція відловлює порушників

Під час дослідження були опитані 2 тис. жителів Києва у віці від 18 років і старше методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Як відомо, станом на 12 квітня в Києві вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання Covid-19.