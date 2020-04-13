13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє місцевій владі створювати тимчасові спеціалізовані лікарні для пацієнтів з Covid-19.

Проект закону №3320 Про внесення змін до закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби підтримали 316 депутатів.

Право на визначення порядку самоізоляції та обсервації отримав Кабмін, натомість місцева влада зможе створювати тимчасові лікарні для інфікованих Covid-19.

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Для роботи у таких закладах залучатимуть медпрацівників за контрактом.

На термін дії контракту працівника не мають права звільняти з основного місця роботи.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету, що передбачають індексація пенсій та додаткові виплати лікарям.