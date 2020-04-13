Нові обмеження та штрафи. Як можуть посилити карантин та коли він закінчиться

Місяць карантину держава зустрічає з новими жорсткими обмеженнями у зв’язку із коронавірусом.

Тепер не можна відвідувати парки, сквери та спортмайданчики. Виняток – тільки вигул собаки. На вулицю можна лише у масці, з паспортом і не більше двох осіб. Людям старшим 60 років можна виходити не далі як на 2 кілометри від місця самоізоляції і тільки в термінових випадках.

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Штрафи від 17 тис. грн налякали не всіх. Нові обмеження вже спричинили хвилю критики. Юристи кажуть, що постанова уряду на межі правового поля. Тільки за чотири дні до Окружного адмінсуду Києва подали 11 позовів.

Те, що ігнорування обмежень – це гра з вогнем, продемонструвало Запоріжжя. Тут довго не хотіли закривати місцевий ринок. Директор лаявся з усіма інспекторами. Але в результаті – сам опинився в реанімації на штучній вентиляції легень.

Світовий досвід вже показав, що вірус перемагають країни з більш жорсткими заходами безпеки. Наприклад, Чехія та Ізраїль. Україна пішла цим же шляхом. Головна мета карантину – розтягнути епідемію в часі. Аби на її піку вистачило ліжок в лікарнях, кисню та медичних рук.

Деякі з обмежень часом критикують навіть лікарі. Зокрема, тотальний масковий режим. Багато хто говорить, що обмежувати треба не старших людей, а навпаки молодих. Вони інколи не переймаються через нову інфекцію.

Тим часом, для контролю дотримання карантину держава впроваджує ще й цифрові технології. Зокрема, щодо тих, хто повернувся із-за кордону і підписав погодження про самоізоляцію на два тижні. Якщо не хочете, аби поліція з перевіркою приходила додому, достатньо встановити мобільний додаток. В певні моменти треба зробити фото і геолокацію з місця обсервації. Аналізувати дані буде штучний інтелект.

Священнослужителі також у групі ризику, майже, як медики. Одні лікують тіло, інші душу. Табличка карантин тепер висить навіть на Києво-Печерській Лаврі. Там зараз на самоізоляції її настоятель – митрополит Павло. За інформацією ЗМІ, у нього підтвердили коронавірусну хворобу.

Та на чужому горі вчаться не всі. Деякі храми в Україні, попри карантин, досі причащають вірян.

В семи областях вже посилили режим надзвичайної ситуації. Найжорсткіші правила ввели на Волині та Закарпатті. Там заборонили виходити з дому з 13.00 суботи і до 6.00 понеділка. На Буковині пішли ще далі, там повністю зупинили торгівлю.

Прем’єр Шмигаль вже оприлюднив стратегію, як же Україна буде виходити з карантину.

Протягом квітня ми ще житимемо в режимі надзвичайної ситуації. Головне – це мобілізація медичних ресурсів. У травні почнеться перезапуск економіки. Частково будуть скасовані обмеження для громадського транспорту та графіку роботи українців.

У червні вже зможемо відпочивати в парках, транспорт почне працювати у звичайному режимі, завершиться навчальний рік.

Але навіть влітку хвороба з України остаточно не відступить. Експерти вважають, розслабитися ми зможемо тільки тоді, коли перехворіє більшість українців. Якщо пощастить, у легкій формі. Однак, створення колективного імунітету річ не швидка.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про те, чому в Італії коронавірус став трагедією і як його стримує Німеччина.