Плаквеніл внесуть до програми Доступні ліки

Уряд на засіданні в середу, 15 квітня, внесе препарат Плаквеніл в програму реімбурсації – доступність лікарських препаратів для населення.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес-брифінгу.

– На найближчому засіданні уряду, в середу, буде врегульовано питання групи хворих на ревматоїдні захворювання, зокрема на системний червоний вовчак, які лікувалися препаратом Плаквеніл.

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Після того, як оголосили, що він може допомагати хворим з Covid-19, препарат просто зник з аптек.

– Ми знайшли рішення: він буде введений в перелік лікарських засобів програми реімбурсації. Паралельно у нас є домовленість з компанією-виробником цього препарату – Санофі, щоб забезпечити наших хворих, – сказав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що медики столиці отримали протималярійний препарат Плаквеніл для боротьби з коронавірусів.