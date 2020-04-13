Понад 60 млрд грн на Фонд боротьби з коронавірусом: на що витратять гроші

13 квітня під час позачергового засідання Верховної Ради депутати розглянуть законопроект Про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Документ передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом на період дії карантину і протягом 30 днів з дня його скасування.

Уряд хоче виділити на нього 64,7 млрд грн.

Гроші з Фонду боротьби з коронавірусом підуть на:

– закупівлю товарів, робіт і послуг, включаючи закупівлю медпослуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

– додаткові виплати до зарплат медикам та іншим працівникам, які безпосередньо залучені до протидії поширенню Covid-19;

– доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення в період боротьби з поширенням Covid-19;

– грошову допомогу громадянам у зв’язку з негативними наслідками поширення Covid-19;

– виділення разової грошової допомоги членам сімей медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від Covid-19;

– надання трансферту Пенсійному фонду;

– фінансову допомогу Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

– поповнення резервного фонду держбюджету;

– відновлення видатків держбюджету та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку зі створенням Фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основні статті оновленого держбюджету вже узгоджені. Він закликав нардепів його ухвалити під час позачергового засідання 13 квітня.