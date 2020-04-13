Повернувся з Латвії. У Слов’янську у чоловіка підтвердили Covid-19

У Донецькій області на коронавірус захворіла ще одна людина. Наразі в регіоні 12 хворих на Covid-19.

Захворів 56-річний житель міста Слов’янськ, який приїхав з Латвії. Він перебував на самоізоляції з початку квітня.

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Наразі скарг на стан здоров’я у чоловіка немає, він знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні.

До речі, з початку введення карантину в області це 12 підтверджений випадок коронавируса.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.

Джерело: Рavlokyrylenko.donoda