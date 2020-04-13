У Чорнобильській зоні відчуження досі триває гасіння пожежі.

– У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв, – повідомляють у ДСНС.

Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Основні зусилля зосереджено в Денисовецькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир, де відмічається поширення горіння трав’яного настилу та лісової підстилки.

– Радіаційний фон у м. Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

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У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання не змінилися.

Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.

Згодом за фактом виникнення пожежі поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.