Рада може провести позачергове засідання 14 квітня – Кравчук

Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання у вівторок, допускає заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Ймовірно, завтра може бути засідання, але порядку немає, – повідомила Кравчук, відповідаючи на запитання, чи планується на цьому тижні проведення ще одного позачергового засідання парламенту.

Читайте: Шмигаль представив склад Ради з питань економічного розвитку

Вона також сказала, що в понеділок відбудеться засідання фракції.

– Сьогодні у нас буде засідання фракції, зокрема, щоб обговорити подальші кроки, – зазначила Кравчук.

Нагадаємо, в понеділок о 14.00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, розглянуть законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, 13 проектів постанов про скасування рішення про ухвалення законопроекту, що запускає ринок продажу землі.