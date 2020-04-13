Трьох священиків оштрафували через скупчення людей у церквах у Вербну неділю

Троє священиків, які порушили карантин і допустили скупчення людей у храмах у Вербну неділю 12 квітня, отримали адміністративні штрафи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, матеріали ще 12 випадків вивчаються правоохоронцями.

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– Про вчорашнє скупчення людей у низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров’я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у трьох випадках поліцією винесено адмінштрафи. Ще по 12 – матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але майте ж совість! – написав він.

О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти – материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

Нагадаємо, 12 квітня в Рівному на освячення верби прийшов натовп вірян, незважаючи на карантин. До того ж, всі служителі церкви були без масок.