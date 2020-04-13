У Києві та області на коронавірус захворіло 16 медиків

Станом на 8.00 13 квітня в Києві та Київській області підтверджено 16 випадків Covid-19 у медичних працівників, повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

– Випадки Covid-19 підтверджені у 16 ​​медичних працівників, з яких 12 працюють в медичних установах міста Києва, 4 в установах охорони здоров’я Київської області (Біла Церква, Вишневе, Боярка), – йдеться у повідомленні в.

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Коронавірус також був підтверджений у водія екстреної медичної допомоги у м. Бровари.

Нагадаємо, всього в Київській області станом на ранок 13 квітня підтверджені 216 випадків Covid-19, в Києві – 495 випадків.

В цілому в Україні зафіксовано 3 102 випадки захворювання на коронавірус, з них 325 за минулу добу.