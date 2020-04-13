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Факти / Україна

У Києві за добу на коронавірус захворіло 79 людей

У Києві підтвердили 495 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– Серед хворих є 6 медиків. Також підтвердили два летальні випадки, – сказав Кличко.

Захворіли 22 жінки віком від 26 до 66 років та 57 чоловіків від 18 до 74 років.

7 осіб госпіталізували, а інші проходять лікування вдома.

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Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.

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