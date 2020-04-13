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Факти / Україна / Політика

У нардепа Вельможного діагностували двосторонню пневмонію

Член депутатської групи Довіра Сергій Вельможний, якого у березні 2020 року госпіталізували до Олександрівської лікарні зі схожими на коронавірус симптомами, захворів на двосторонню пневмонію.

Три тижні тому нардепа разом з сином обстежили у інфекційному відділенні лікарні, але тоді тест на Covid-19 показав негативний результат. Зараз у нардепа лікарі діагностували пневмонію.

– На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп’ютерну томографію легень. Результат – двостороння пневмонія… Поза сумнівом, я пригнічений, – написав Сергій Вельможний.

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Факти ICTV намагаються зв’язатися з нардепом і з’ясувати, чи є двостороння пневмонія наслідком коронавірусної інфекції. Очікуємо на коментар Сергія Вельможного.

Нагадаємо, інший член депутатської групи Довіра Сергій Шахов був першим з парламентаріїв, у кого діагностували коронавірус. Нардеп спочатку був на самоізоляції, пізніше його госпіталізували до лікарні.

Джерело: Сергій Вельможний

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