У райцентрі Вінницької області більше 30 випадків Covid-19, майже всі – медики

У Калинівському районі Вінницької області зафіксували 34 випадки захворювання на коронавірус, з них 26 – серед медиків.

Водночас поки що жоден із співробітників інфекційного відділення не захворів на Covid-19.

За інформацією місцевої влади, більшість хворих, у яких тестування підтвердило коронавірус, знаходяться на самоізоляції вдома.

– Перша пацієнтка у районі, у якої підтвердили вірус, перебуває у важкому стані, – уточнюють в Калинівській РДА.

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Усі контакти хворих зараз встановлюються, а в Калинівському районі проводяться карантинні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про випадки захворювання на коронавірус у Вінницькій області, серед інфікованих – дитина.

Джерело: Калинівська РДА