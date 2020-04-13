PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У райцентрі Вінницької області більше 30 випадків Covid-19, майже всі – медики

У Калинівському районі Вінницької області зафіксували 34 випадки захворювання на коронавірус, з них 26 – серед медиків.

Водночас поки що жоден із співробітників інфекційного відділення не захворів на Covid-19.

За інформацією місцевої влади, більшість хворих, у яких тестування підтвердило коронавірус, знаходяться на самоізоляції вдома.

– Перша пацієнтка у районі, у якої підтвердили вірус, перебуває у важкому стані, – уточнюють в Калинівській РДА.

Читайте: Карантин в Україні: все, що потрібно знати, і останні новини

Усі контакти хворих зараз встановлюються, а в Калинівському районі проводяться карантинні заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали про випадки захворювання на коронавірус у Вінницькій області, серед інфікованих – дитина.

Джерело: Калинівська РДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка