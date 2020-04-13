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Факти / Україна / Суспільство

В Україні втричі збільшили кількість тестувань на коронавірус

В Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус на добу.

Про це на щоденному брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він повідомив, що уже зараз в Україні щоденно тестують від 2,5 до 3 тис. осіб.

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– Ми збільшуємо кількість тестувань на коронавірус. За останній тиждень ми досягли показника у 2,5-3 тис. ПЛР-тестів на добу.

Крім того, за новим алгоритмом ми тестуємо всіх пацієнтів, у яких є запалення легень. Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів, – заявив Максим Степанов.

Показник збільшився майже втричі: раніше в Україні проводили до 1 тис. тестів на коронавірус на добу.

Нагадаємо, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3 102 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Джерело: Урядовий портал

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