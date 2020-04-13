Коронавірус і діти: як вести себе на карантині батькам

Як у дитини може проявлятись стрес в період карантину?
Дитина може бути тривожною чи розлюченою. Такий настрій часом змінюється на збудження чи гіперактивність. Або вона може не відходити від батьків ні на крок.
Іноді стрес призводить до енурезу.
Як реагувати на поведінку дитини?
Слухати її та говорити з нею доброзичливо, заспокоювати. Створити умови, щоб вона могла гратися та відпочивати.
Дослухайтеся до того, що хвилює дитину, приділяйте додаткову увагу та оточуйте її любов’ю.
Як пояснити дитині, чому в країні карантин?
Розповідайте дитині тільки факти про те, що сталося. Поясніть, що відбувається зараз, і дайте чітку інформацію.
Дитині потрібно детально пояснити, як зменшити ризик заразитися на коронавірус Covid-19. Але тими словами, які вона зможе зрозуміти залежно від віку. Для найменших це може бути ігрова форма чи мультфільм.
У заспокійливій манері говорити про те, що хтось із сім’ї може почуватися недобре і доведеться побути в лікарні деякий час.
Як організувати час дитини на карантині?
Намагайтеся дотримуватися звичного життя та розкладу.
Допомагайте дитині створювати розклад дня в нових умовах, додавайте туди дистанційне навчання, час для безпечної гри та відпочинку.
Як діяти, якщо батьки змушені розлучатись з дитиною на певний час?
Потрібно уникати розлучення дітей з тими, хто про них піклується.
Якщо одному з батьків доводиться їхати на роботу або госпіталізацію, то важливо підтримувати постійний зв’язок телефоном чи через інтернет.