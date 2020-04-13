Коронавірус і діти: як вести себе на карантині батькам

Розповідайте дитині тільки факти про те, що сталося. Поясніть, що відбувається зараз, і дайте чітку інформацію.

Дитині потрібно детально пояснити, як зменшити ризик заразитися на коронавірус Covid-19. Але тими словами, які вона зможе зрозуміти залежно від віку. Для найменших це може бути ігрова форма чи мультфільм.

У заспокійливій манері говорити про те, що хтось із сім’ї може почуватися недобре і доведеться побути в лікарні деякий час.