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Факти / Україна

Як лікують хворих на коронавірус – пояснення МОЗ

Залежно від стану перебігу хвороби, тяжкий або критичний стани, лікарі використовують спеціальні протоколи.

Про це під час брифінгу сказав очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

– Залежно від стану хворого, додають також необхідні препарати антибактеріальної терапії.

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Також глава МОЗ додав, що без затвердження відповідного протоколу, лікарі не могли проводити лікування певними препаратами.

– Протоколи складалися з урахуванням досвіду інших країн, зокрема Італії, де зараз перебувають наші медики, – додав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3 102 випадки коронавірусу, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 325 нових випадків.

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