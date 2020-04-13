Закон про ринок землі направили на підпис Зеленському

13 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту.

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Наразі закон повернуто з підписом Разумкова і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі. Загалом до законопроекту було подано 4 018 поправок.