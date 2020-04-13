Верховна Рада збирається на позачергове засідання 13 квітня о 14.00. Скликається вона у зв’язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

Сьогодні нардепи повинні проголосувати за низку важливих законопроектів. Одним із таких є проект закону про внесення змін держбюджету-2020 (повторне перше читання із скороченням терміну підготовки).

Зокрема, один із його пунктів передбачає створення Фонду боротьби з коронавірусом, для якого планують виділити 66 млрд грн.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що використовуючи кошти з фонду, хочуть застрахувати життя всіх медичних працівників, задіяних у протидії коронавірусу, і збільшити виплати медикам.

Також у новій редакції бюджету Кабмін пропонує виділити на пенсії додатково 20 млрд грн.

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Володимир Зеленський зазначив, що нова редакція держбюджету не передбачає жодних скорочень зарплат вчителям, стипендій студентам і витрат на наукову діяльність.

Не планують скорочувати і фінансування оборонної сфери, а також проекту Велике будівництво, який стимулюватиме розвиток економіки.

Крім того, народні депутати розглядатимуть внесення змін до закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Також вони повинні розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля.

Від його ухвалення залежатиме посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу (тобто покарання і штрафи за умисні підпали сухої трави, які останнім часом почастішали в Україні).

Зокрема, за спалювання трави та листя в населеному пункті пропонується встановити штраф у розмірі 6 тис. грн.

Серед іншого на розгляд запропоновані проекти закону про національну інфраструктуру геопросторових данних і про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з пропозиціями президента.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що основні статті оновленого держбюджету-2020 вже узгоджені.

Він закликав якомога швидше його ухвалити, щоб можна було надати фінансову допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам.