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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ отримали партію позашляховиків Toyota від США

США передали Збройним силам України партію позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це пише посольство США в Україні у себе в Twitter.

Ці машини надійшли в рамках технічної допомоги від США.

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Судячи з фото, мова про щонайменше п’ять автомобілів, які були сфотографовані.

На початку 2017 року Україна вже отримувала 43 позашляховики Toyota Land Cruiser 70.

Як писали Факти ICTV, українські військові опублікували відео зі знищенням техніки російських збройних формувань на Донбасі.

Джерело: Twitter

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