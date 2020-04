ЗСУ отримали партію позашляховиків Toyota від США

США передали Збройним силам України партію позашляховиків Toyota Land Cruiser 70.

Про це пише посольство США в Україні у себе в Twitter.

Ці машини надійшли в рамках технічної допомоги від США.

Судячи з фото, мова про щонайменше п’ять автомобілів, які були сфотографовані.

(1/2) Even during #COVID19, our security assistance to Ukraine steadily continues! Last week, we delivered more vehicles for the Armed Forces of Ukraine to use in the JFO zone. pic.twitter.com/GThn9FSRmv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 13, 2020