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Факти / Україна

64 медики заразилися коронавірусом за добу – МОЗ

За попередню добу коронавірус підтвердили у 64 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– За попередню добу методом ПЛР виявили 270 осіб, хворих на Covid-19, з них 64 медпрацівники. Госпіталізовано 69 осіб, з них троє дітей. На апаратах ШВЛ чотири людини. Одужало 22 людини, зокрема три медпрацівники. Померло п’ятеро людей, дітей або медпрацівників серед них немає, – сказав він.

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За його словами, з початку епідемії коронавірусу в Україні виявлено 11 974 осіб з підозрою на Covid-19, з них 1 659 медпрацівників.

Нагадаємо, станом на 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки інфікування на коронавірус.

Загалом 98 осіб померли, а 119 пацієнтів одужали.

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