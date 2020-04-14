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Факти / Україна

70% українців підтримують продовження карантину до червня

70% українців вважають карантин ефективним і підтримують можливе продовження обмежувальних заходів до червня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Третина громадян виступають проти цього, йдеться в результатах опитування 2 тис. респондентів у всіх областях України, які представила група Рейтинг.

Водночас 19% опитаних зізналися, що виходять з дому, незважаючи на карантин кілька разів на день. 29% – один раз на день.

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Усього лише один раз на декілька днів на вулицю виходять 42% громадян, 10% намагаються залишатися вдома.

До слова, опитування показало, скільки українців не підуть до церкви на Великдень і на кладовище в поминальні дні.

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