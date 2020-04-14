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Факти / Україна

Безлюдні вулиці і парки: відео з дрона, як Київ живе в умовах карантину

Карантин в Україні діє вже трохи більше місяця.  У всіх містах заборонене переміщення групою більш ніж дві людини, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

Особливо помітні карантинні обмеження у Києві. Адже столиця зовсім не звикла до такого ритму життя.

Так, незвичний вигляд зараз має залізничний вокзал, оскільки Укразалізниця повністю припинила перевезення. Порожня і Привокзальна площа, бо метрополітен також не працює.

Читайте: Рішення про вихід з карантину ухвалять після Великодня – Степанов

Безлюдні сьогодні і такі улюблені серед киян і гостей столиці Майдан Незалежності, Хрещатик, Поштова і Контрактова площі.

Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. А з 6 квітня уряд навіть ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень.

Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, дивіться в текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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