PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Безробіття зросте і сягне двозначних цифр – НБУ

Рівень безробіття в цьому році виросте і, можливо, буде вимірюватися двозначними цифрами.

Про це повідомив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

– Безробіття виросте в цьому році і буде, швидше за все, вимірюватися двозначними цифрами, – сказав Сологуб.

Читайте: Не всі реєструються: Лібанова пояснила, чому статистика безробіття в Україні вища за офіційну

Він зазначив, що НБУ готує новий макропрогноз, в якому інформація про рівень безробіття та інфляції на цей рік буде уточнена.

– Не дивлячись на падіння внутрішнього попиту, яке буде значно більшим, ми все-таки бачимо, що інфляція може бути трохи вищою, ніж було закладено у нашому попередньому прогнозі, – сказав Сологуб.

Він вважає, що за умови ведення правильної економічної політики і відкриття програми МВФ інфляція не вийде з-під контролю.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка