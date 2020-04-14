Безробіття зросте і сягне двозначних цифр – НБУ

Рівень безробіття в цьому році виросте і, можливо, буде вимірюватися двозначними цифрами.

Про це повідомив заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб.

– Безробіття виросте в цьому році і буде, швидше за все, вимірюватися двозначними цифрами, – сказав Сологуб.

Читайте: Не всі реєструються: Лібанова пояснила, чому статистика безробіття в Україні вища за офіційну

Він зазначив, що НБУ готує новий макропрогноз, в якому інформація про рівень безробіття та інфляції на цей рік буде уточнена.

– Не дивлячись на падіння внутрішнього попиту, яке буде значно більшим, ми все-таки бачимо, що інфляція може бути трохи вищою, ніж було закладено у нашому попередньому прогнозі, – сказав Сологуб.

Він вважає, що за умови ведення правильної економічної політики і відкриття програми МВФ інфляція не вийде з-під контролю.

До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.