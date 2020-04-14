Під час карантину українців зобов’язали носити медичні маски у громадських місцях. Деякі громадяни прислухалися до поради та купили захисні засоби, інші пошили їх самостійно або використовують замінники.

Медична маска – найбільш універсальний та перевірений засіб захисту під час карантину, а її замінники менш ефективні, каже стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

– Респіратор дає найвищий рівень захисту, він в 8-12 разів ефективніший, аніж медична маска. Медична маска забезпечує середній рівень захисту, – каже Вадим Арістов.

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Замінники медичної маски дають гірший захист порівняно з медичною маскою:

саморобні маски з наволочки – у півтора раза гірше;

саморобні маски з бавовняної футболки – у два рази гірше;

шарф навколо рота – у два рази гірше;

паперовий рушник – у чотири рази гірше.

З приходом тепла спеціалісти радять уважніше ставитися до засобів захисту на вулиці та за можливості змінювати їх частіше. Через спеку вони можуть швидше втрачати свої захисні функції. Волога маска дає значно менше захисту, аніж суха.

Нагадаємо, раніше ми писали, як правильно носити медичну маску та чим її замінити.