Епідемія коронавірусу: за яких обставин швидка виїжджає до хворого

У МОЗ був розроблений алгоритм, за допомогою якого вирішується питання щодо виїзду швидкої допомоги до хворого.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У нас розроблений дуже чіткий алгоритм реагування екстреної швидкої допомоги. Відповідно диспетчер повинен зробити опитування людини, яка дзвонить. Які клінічні симптоми – лихоманка, висока температура або є великі проблеми з диханням. За чітким алгоритмом проводиться опитування і ухвалюється рішення щодо виїзду екстреної швидкої допомоги.

Дійсно, у нас є поодинокі випадки, коли не дотримується алгоритм з боку диспетчерів, або людина, яка дзвонить, чітко не визначає симптоматику, – сказав він.