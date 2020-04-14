Епідемія коронавірусу: за яких обставин швидка виїжджає до хворого

У МОЗ був розроблений алгоритм, за допомогою якого вирішується питання щодо виїзду швидкої допомоги до хворого.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– У нас розроблений дуже чіткий алгоритм реагування екстреної швидкої допомоги. Відповідно диспетчер повинен зробити опитування людини, яка дзвонить. Які клінічні симптоми – лихоманка, висока температура або є великі проблеми з диханням. За чітким алгоритмом проводиться опитування і ухвалюється рішення щодо виїзду екстреної швидкої допомоги.
Дійсно, у нас є поодинокі випадки, коли не дотримується алгоритм з боку диспетчерів, або людина, яка дзвонить, чітко не визначає симптоматику, – сказав він.
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За словами Степанова, МОЗ чітко реагує на такі випадки, щоб повністю унеможливити виникнення подібного в майбутньому.
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