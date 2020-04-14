Хочете сидіти вдома без води і світла? Філатов попередив священиків перед Великоднем

Мер Дніпра Борис Філатов нагадав священнослужителям про необхідність дотримуватися карантину для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Шановні священнослужителі. Мене тут прес-служба просить написати пафосне звернення, щоб на Великдень всі залишалися вдома. Але у мене немає слів. Є одні вирази. Все, що влада хотіла вам сказати, вам було сказано на зустрічі в єпархії 9 квітня. Я так зрозумів, що дехто не почув, – заявив мер.

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За його словами, крім штрафів і кримінальних справ, порушення карантину спричинить цілий комплекс заходів від міської влади.

– Хочете сидіти без води і світла, із закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів щодо землі і будь-яких дозволів на реконструкцію. Якщо ви хочете ризикувати здоров’ям людей, то тоді не ображайтеся. Я вас чесно попереджаю. І не допоможе вам ніхто. Ні мої прекрасні стосунки з владикою Іринеєм, ні депутатське лобі, ні сам Господь Бог, – додав Філатов.

Раніше Факти ICTV писали, що Києво-Печерську лавру закрили на карантин. За словами мера Києва Віталія Кличка, лише за останню добу тут виявили 63 інфікованих, а загальна кількість хворих – понад 90.