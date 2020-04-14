Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

16:15 -

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що у храмах відбудуться служби на Великдень, попри карантин.

– У храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм, – сказав він у відеозверненні на YouTube.

За його словами, віряни, які залишаться вдома, зможуть побачити службу по телебаченню.