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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

Станом на 9.00 14 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 102 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

93 особи померли, а 97 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 325 нових випадків.

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16:57 - 14 квітня

У Житомирській області коронавірус виявили у 12 медиків, загалом підтверджено 114 випадків коронавірусу, повідомляє ОДА.

За останню добу провели 15 тестів, два з них – позитивні.

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16:24 - 14 квітня

У Волинській області розпочали обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону.

Згідно з рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, з 14 квітня, усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску Ягодин, мають підписати згоду, після чого у супроводі поліції усіх доставятимуть до місць обсервації.

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16:15 - 14 квітня

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що у храмах відбудуться служби на Великдень, попри карантин.

– У храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм, – сказав він у відеозверненні на YouTube.

За його словами, віряни, які залишаться вдома, зможуть побачити службу по телебаченню.

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14:44 - 14 квітня

Говорити про поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні можна буде після проходження Великодніх свят з якомога меншою кількістю заражень.

Для цього необхідно, щоб українці дотримувалися вимог карантину, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень людей, і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про поліпшення ситуації в Україні. Але до цих пір кожен українець повинен усвідомлювати важливість карантину, – підкреслив глава держави.

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14:16 - 14 квітня

На Тернопільщині зафіксовано спад зараження Covid-19. Раніше область була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом, заявили під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з інфекцією.

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13:46 - 14 квітня

85% українців не збираються йти до церкви на Великдень, 4% мають намір піти на богослужіння, а 7% планують просто посвятити великодній кошик.

Такі результати опитування 2 тис. респондентів у всіх областях України представила група Рейтинг та підкреслила, що ще в березні лише 21% громадян збиралися утриматися від відвідування церков.

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13:37 - 14 квітня
Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто – кого перевірятимуть

– З четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва, – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На постах відбуватиметься обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту. Йдеться про всі види транспорту, які перевозять більше трьох людей включно з водієм.

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12:42 - 14 квітня
У Києві на коронавірус захворіло ще 56 людей

Станом на 12.00 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадків коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.

Серед хворих є 6 медиків та 6 дітей. Захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років та 24 чоловіки від 21 до 82 років.

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12:01 - 14 квітня

Народним депутатам можна зменшити заробітну плату і спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Мені важко зараз відповісти за всіх народних депутатів. Як показала практика, не всі готові відмовлятися, тому що раніше була ініціатива перераховувати так звані депутатські до спеціального фонду, але не всі фракції її підтримали.

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11:14 - 14 квітня

У Київській області підтверджено 224 випадки захворювання на Сovid-19, з них 7 летальних, повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

На стаціонарному лікуванні перебувають 67 осіб, на амбулаторному (самоізоляція) – 157. За останню добу отримано 57 повідомлень про підозру.

 

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