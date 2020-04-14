Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

У Волинській області розпочали обов’язкову обсервацію громадян, які повертаються з-за кордону.
Згідно з рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, з 14 квітня, усі громадяни, які перетинатимуть кордон на пункті пропуску Ягодин, мають підписати згоду, після чого у супроводі поліції усіх доставятимуть до місць обсервації.
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що у храмах відбудуться служби на Великдень, попри карантин.
– У храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віряни, які прийдуть на богослужіння, стоятимуть і молитимуться на вулиці, дотримуючись усіх необхідних санітарних норм, – сказав він у відеозверненні на YouTube.
За його словами, віряни, які залишаться вдома, зможуть побачити службу по телебаченню.
Говорити про поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні можна буде після проходження Великодніх свят з якомога меншою кількістю заражень.
Для цього необхідно, щоб українці дотримувалися вимог карантину, заявив президент України Володимир Зеленський.
– Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень людей, і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про поліпшення ситуації в Україні. Але до цих пір кожен українець повинен усвідомлювати важливість карантину, – підкреслив глава держави.
На Тернопільщині зафіксовано спад зараження Covid-19. Раніше область була серед лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом, заявили під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з інфекцією.
Народним депутатам можна зменшити заробітну плату і спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом.
Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.
– Мені важко зараз відповісти за всіх народних депутатів. Як показала практика, не всі готові відмовлятися, тому що раніше була ініціатива перераховувати так звані депутатські до спеціального фонду, але не всі фракції її підтримали.