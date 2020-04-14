У Києві станом на 14 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 56 осіб.

Загалом у столиці 551 підтверджений випадок захворювання.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський 164 (+7)

Шевченківський 60 (+4)

Солом’янський 58 (+2)

Дніпровський 36 (+4)

Святошинський 21 (+2)

Деснянський 34 (+9)

Дніпровський 36 (+4)

Голосіївський 43 (+3)

Оболонський 30 (+5)

Дарницький 77 (+18)

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу, з них 99 летальні, 119 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 270 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко