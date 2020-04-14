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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 14 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 56 осіб.

Загалом у столиці 551 підтверджений випадок захворювання.

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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський 164 (+7)
  • Шевченківський 60 (+4)
  • Солом’янський 58 (+2)
  • Дніпровський 36 (+4)
  • Святошинський 21 (+2)
  • Деснянський 34 (+9)
  • Дніпровський 36 (+4)
  • Голосіївський 43 (+3)
  • Оболонський 30 (+5)
  • Дарницький 77 (+18)

коронавірус у києві

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу, з них 99 летальні, 119 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 270 нових випадків.

Джерело: Віталій Кличко

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