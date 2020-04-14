У Києві станом на 14 квітня на коронавірус Covid-19 захворіли ще 56 осіб.
Загалом у столиці 551 підтверджений випадок захворювання.
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Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський 164 (+7)
- Шевченківський 60 (+4)
- Солом’янський 58 (+2)
- Дніпровський 36 (+4)
- Святошинський 21 (+2)
- Деснянський 34 (+9)
- Дніпровський 36 (+4)
- Голосіївський 43 (+3)
- Оболонський 30 (+5)
- Дарницький 77 (+18)
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу, з них 99 летальні, 119 пацієнтів одужали. За добу підтвердили 270 нових випадків.
Джерело: Віталій Кличко