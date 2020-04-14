Коронавірус у ЗСУ: чи не підірве Covid-19 боєздатність армії

Українська армія нині воює на два фронти – проти російської агресії та коронавірусної інфекції. Станом на 14 квітня зафіксовано 19 випадків інфікування військовослужбовців (за останню добу немає нових), один з них – летальний, ще одна людина одужала. Експерти кажуть, що на тлі загальної кількості хворих з Covid-19 ці цифри незначні.

Проте, чи достатніми є заходи безпеки, щоб запобігти поширенню інфекції, і чи не підірве коронавірус боєздатність ЗСУ?

Нині там дотримуються карантину, як і вся країна. Всю техніку обробляють з хлором, у казармах збільшили кількість вологих прибирань, а військовим роздали індивідуальні засоби захисту. Щоправда, днями міністр оборони Андрій Таран зізнався, що останніх не вистачає.

Окрім того, заборонили масові зібрання, скасували відпустки, а ті, хто з них повернувся, мають спочатку пройти медобстеження, а ті, хто побував у закордонних відрядженнях, підлягають обов’язковій 14-денній обсервації.

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У проведенні тестування на коронавірус є певна пріоритетність: перевіряють насамперед тих, хто найбільше контактує як з військовими, так і з цивільними – це, наприклад, прес-офіцери та командири бригад. У військових є три пересувні лабораторії для тестування.

– Військовослужбовці, які мають ознаки захворювання на ГРВІ, після обстеження, якщо нема важких симптомів, йдуть на самоізоляцію, де проходять лікування під наглядом медслужб. Також усіх військових, які мали контакти з людьми, в яких підтверджено коронавірусну хворобу, відправляють на самоізоляцію, – розповів речник командування Медичних сил ЗСУ Олексій Мазепа.

Нині лише двоє інфікованих військовослужбовців проходять лікування у медзакладах, решта – на самоізоляції вдома.

У ЗСУ запевняють, що коронавірус не вплине на боєздатність армії.

– У нас наразі немає жодного захворювання серед військовослужбовців строкової служби. Якщо з’являться, то будемо їх поміщати в госпіталі або визначені лікувальні заклади, санаторії – як місця, куди можна буде додатково відправляти людей на обсервацію. Якщо в стаціонарних госпіталях закінчаться місця, то зможемо все робити в військових санаторіях – це додаткових десь 2,5 тис. ліжок, – наголосив Мазепа.

Окрім того, аби запобігти масовому поширенню коронавірусу в ЗСУ, більшість контактів із цивільними службами нині перевели у дистанційний режим. Утім, це не гарантує 100-процентного захисту, адже повністю обмежити спілкування військовослужбовців один з одним неможливо, зазначають експерти.

– Якщо брати протиепідеміологічні заходи, то це найбільш незахищена частина нашого суспільства, адже рота – це 100 осіб. А в одній вантажівці перевозиться 20-30 осіб. Хоча, з іншого боку, у нас найменша група ризику – люди, які проходять службу в ЗСУ – як строкову, так і контрактну. Вік контрактників 40 плюс – не дуже великий в лавах ЗСУ. Молодість, сила та імунітет компенсують ті заходи, які ми не можемо собі дозволити в лавах ЗСУ, – вважає військовий експерт Олег Жданов.

У командуванні Медичних сил ЗСУ вважають, що шикування на рівні роти чи перевезення військових в одній вантажівці не може наразити наших захисників на небезпеку. А поширюється інфекція найчастіше під час епізодичних зустрічей з людьми, які не входять до кола осіб, з якими військові живуть або щодня спілкуються.

– Якщо ці хлопці постійно мешкають і знаходяться в одному приміщенні – це фактично замкнений колектив. Тому що оновлення серед особового складу відбуваються двічі на рік. Вони, виконуючи службові обов’язки, знаходяться на самоізоляції, – розповів Мазепа.

А Жданов пояснив, яким чином ЗСУ виконуватимуть бойові завдання в зоні ООС у разі, якщо зараження станеться у якомусь підрозділі.

– Якщо один підрозділ захворіє, буде більше 50% захворювання. Так, рота частково втратить боєздатність, але ж є й інші роти. Один підрозділ можна підмінити іншим у ході виконання бойових завдань ООС. На загальну боєздатність це не вплине, – наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЗСУ збільшилася кількість хворих на коронавірус.