Коронавірус в Україні: студенти не надаватимуть меддопомогу

Студенти-медики до боротьби з Covid-19 залучатимуться тільки для виконання організаційно-технічних завдань.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Студенти залучаються як волонтери для організаційно-технічних заходів, пов’язаних з боротьбою з Covid-19. Вони залучаються не для надання медичної допомоги, а саме для організаційно-технічної допомоги для боротьби з коронавірусом, – сказав він.

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Степанов повідомив, що студенти залучаються на добровільних засадах.

Бажання взяти участь у такій роботі висловили 1 100 студентів, заповнивши відповідні анкети.

Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу.