Мрія доставила до Польщі засоби захисту від Covid-19 – відео з аеропорту Шопена

У варшавському аеропорту імені Шопена приземлився найбільший вантажний літак у світі Ан-225 Мрія.

Український літак прибув із Китаю, доставивши вантаж медичного призначення, необхідного для боротьби з коронавірусом.

У Китаї на борт Ан-225 завантажили 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів для польських компаній.

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Онлайн-трансляцію прибуття українського літака вів варшавський аеропорт.

Як повідомлялося, рейс Ан-225 Мрія до Китаю став першим після модернізації повітряного судна.