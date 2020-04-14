Національний банк України на 14 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,04 грн, що на 16 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Євро здешевшав на 3 копійки, зупинившись на рівні 29,53 грн.

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Курс валют в Україні від НБУ на 14.04:

1 долар США – 27,04 грн;

1 євро – 29,53 грн;

1 польський злотий – 6,47 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Нагадаємо, раніше Кабмін у оновленому держбюджеті погіршив макропрогноз на 2020 рік. Зокрема, курс гривні до долара коливатиметься на рівні 29,5 грн/$1.