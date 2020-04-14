Замовити паску можна двома способами:

Перший – зателефонуйте за номером 0 800 300 545 .

Другий – на сайті Укрпошти. Для цього вам потрібно:

Обрати розмір та кількість пасок. Обрати кому і куди доставити.

Для узгодження дати і часу доставки після оформлення замовлення з вами зв’яжуться.