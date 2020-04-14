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Паска Укрпоштою: як замовити, ціна і термін доставки
Паска Укрпоштою: як замовити, ціна і термін доставки

З 13 квітня Укрпошта розпочне доставляти освячені паски усім охочим. Розноситимуть замовлення безкоштовно листоноші і кур’єри.

Як замовити паску через Укрпошту, за якою ціною це можна зробити і скільки доведеться чекати – читайте у матеріалі.

Яку паску можна замовити і що входить до її складу?

Замовити на Укрпошті можна кекс Святковий пасхальний.

До його складу входять: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий кристалічний, маргарин столовий, рафінований дезодорований, олія пальмова і її фракції та олія соняшникова рафінована дезодорована, вода питна, сіль кухонна, молоко коров’яче питне (0,1%), консервант кислота сорбінова, регулятор кислотності, кислота лимонна, ароматизатор Масло, барвник натуральний бета-каротин, виноград сушений, яйця курячі харчові (меланж), глазур кондитерська біла, жир рослинний (олія пальмова), сироватка молочна суха, вода питна, дріжджі хлібопекарські пресовані, молоко сухе знежирене, посипка цукрова.

Емульгатори: моно- та дигліцериди жирних кислот, лецитин соєвий, лецитин соєвий, Е476.

Ароматизатори: білий шоколад, ванілін.

Скільки коштує паска і яка вага?

Ви може замовити паску вагою 0,3 кг за ціною 30 грн або вагою 0,45 кг вартістю 50 грн.

Хто є виробником?

Виготовленням пасок займається приватне акціонерне товариство Київхліб.

Який термін придатності?

Термін придатності святкової випічки становить 12 діб. Випікатимуть паски у період з 10 до 13 квітня.

Саме тому замовлення приймають тільки до 12 квітня включно.

Як замовити паску?

Замовити паску можна двома способами:

Перший – зателефонуйте за номером 0 800 300 545 .

Другий – на сайті Укрпошти. Для цього вам потрібно:

  1. Обрати розмір та кількість пасок.
  2. Обрати кому і куди доставити.

Для узгодження дати і часу доставки після оформлення замовлення з вами зв’яжуться.

Фото: Dreamstime

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