Яку паску можна замовити і що входить до її складу?
Замовити на Укрпошті можна кекс Святковий пасхальний.
До його складу входять: борошно пшеничне вищого сорту, цукор білий кристалічний, маргарин столовий, рафінований дезодорований, олія пальмова і її фракції та олія соняшникова рафінована дезодорована, вода питна, сіль кухонна, молоко коров’яче питне (0,1%), консервант кислота сорбінова, регулятор кислотності, кислота лимонна, ароматизатор Масло, барвник натуральний бета-каротин, виноград сушений, яйця курячі харчові (меланж), глазур кондитерська біла, жир рослинний (олія пальмова), сироватка молочна суха, вода питна, дріжджі хлібопекарські пресовані, молоко сухе знежирене, посипка цукрова.
Емульгатори: моно- та дигліцериди жирних кислот, лецитин соєвий, лецитин соєвий, Е476.
Ароматизатори: білий шоколад, ванілін.
Скільки коштує паска і яка вага?
Ви може замовити паску вагою 0,3 кг за ціною 30 грн або вагою 0,45 кг вартістю 50 грн.
Хто є виробником?
Виготовленням пасок займається приватне акціонерне товариство Київхліб.
Який термін придатності?
Термін придатності святкової випічки становить 12 діб. Випікатимуть паски у період з 10 до 13 квітня.
Саме тому замовлення приймають тільки до 12 квітня включно.
Як замовити паску?
Замовити паску можна двома способами:
Перший – зателефонуйте за номером 0 800 300 545 .
Другий – на сайті Укрпошти. Для цього вам потрібно:
- Обрати розмір та кількість пасок.
- Обрати кому і куди доставити.
Для узгодження дати і часу доставки після оформлення замовлення з вами зв’яжуться.