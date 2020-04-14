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Факти / Україна / Суспільство

Підприємства Києва, де виявлять Covid-19, будуть закриті – Кличко

Київські підприємства, де виявлять коронавірус, будуть закриті, а всіх їхніх співробітників повністю відправлять на двотижневу самоізоляцію.

Контролювати виконання цих заходів будуть Київський міський лабораторний центр МОЗ України, головне управління Держпраці у Київській області та Національна поліція.

– Якщо на підприємстві або в установі виявлять випадок захворювання, підприємство закриють. А всіх працівників відправлять на двотижневу самоізоляцію під контролем лікарів, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, у Києві вже є такий випадок, це Києво-Печерська лавра.

Крім того, як зазначив Кличко, рішення комісії з надзвичайних ситуацій міста є обов’язковими для всіх підприємств, установ і організацій столиці.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко анонсував, що на поминальні дні в Києві закриють всі кладовища.

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