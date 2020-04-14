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Факти / Україна

Після Великодня зможемо говорити про поліпшення ситуації з коронавірусом – Зеленський

Говорити про поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні можна буде після проходження Великодніх свят з якомога меншою кількістю заражень.

Для цього необхідно, щоб українці дотримувалися вимог карантину, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Якщо нам вдасться пройти Великдень так, щоб не було скупчень людей і щоб поменше людей заразилися, ми зможемо говорити про поліпшення ситуації в Україні. Але доти кожен українець повинен усвідомлювати важливість карантину, – підкреслив глава держави.

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Нагадаємо, Зеленський заявив, що святкування Великодня в новому форматі цього року є “справжнім проявом любові до ближнього”.

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