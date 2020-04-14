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Факти / Україна

Разумков запропонував зменшити зарплату нардепам для боротьби з Covid-19

Народним депутатам можна зменшити заробітну плату і спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів.

– Мені важко зараз відповісти за всіх народних депутатів. Як показала практика, не всі готові відмовлятися, тому що раніше була ініціатива перераховувати так звані депутатські до спеціального фонду, але не всі фракції її підтримали.

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Дмитро Разумков не назвав точної суми, на скільки це можна було б зробити. Але він переконаний, що серйозно зменшити депутатські зарплати і утримання депутатського корпусу цілком можливо.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада ухвалила оновлений бюджет на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає  створення Фонду боротьби з коронавірусом, для якого планують виділити 64 млрд грн.

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