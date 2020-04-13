Рівень радіації у Києві та області не перевищує норму – Рябчин

Пожежники уже 10 днів намагаються погасити пожежі, які спалахнули у Чорнобильській зоні. Станом навечір 13 квітня у зоні лиха почав падати дощ.

Про це повідомив заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Мої знайомі вогнеборці, які зараз там перебувають у Чорнобилі повідомили, що пішов дощ. Люди, які борються з вогнем, чекали цього. За інформацією, яка в мене є станом на 23.00, вогонь не загрожує великим об’єктам та небезпечним об’єктам, які є в Чорнобилі. Так, там є низовий вогонь, – розповів він.

Він додав, що наразі підвищення рівня радіації у Києві та Київській області немає.

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Попри це рятувальники поки не наважуються прогнозувати, коли зможуть побороти вогонь. Вони постійно виявляють нові осередки займання, а роздмухує їх сильний вітер.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає збільшення штрафів за підпал трави.