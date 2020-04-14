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Факти / Україна / Суспільство

Сайт Київтеплоенерго не працює – як оплатити рахунок онлайн

У Київтеплоенерго виникли технічні проблеми із сайтом, через що споживачі не можуть зайти в особистий кабінет і оплатити рахунки.

Щоб онлайн-оплата пройшла успішно, у Київтеплоенерго радять сплачувати за послуги через:

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Передати показники лічильника також можна онлайн. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу або на сайті Головного інформаційно-обчислювального центру.

Нагадаємо, через карантин в Україні всі енергоофіси перейшли на дистанційну роботу. Як платити за електрику через YASNO – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київтеплоенерго

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