Спалах коронавірусу в Україні триває вже понад місяць і щодня кількість хворих зростає.

Хоча медики і намагаються надавати всю необхідну допомогу хворим, частими є випадки, коли пацієнтам доводиться частково оплачувати лікування.

З огляду на ситуацію, у багатьох може виникнути питання щодо того, чи може страхування покрити захворювання на коронавірус Covid-19.

Також цікавляться і тим, чи можливо оформити окреме страхування на випадок зараження коронавірусною інфекцією.

Факти ICTV розповідають усе необхідне про страхування під час спалаху коронавірусу.

Базове ДМС і коронавірус

У багатьох українців, які мають страхування на випадок проблем зі здоров’ям під час спалаху коронавірусу виникає закономірне запитання: чи може моє страхування покрити лікування у випадку захворювання на коронавірус.

Раніше більшість страхових компаній заявляли про те, що готові надавати клієнтам допомогу під час захворювання на Covid-19, як і у випадку з будь-якою вірусною інфекцією.

Проте все змінилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня надала спалаху нового типу коронавірусу статусу пандемії.

Така ситуація у багатьох страхових договорах належить до винятків, а тому не покривається. Деякі страхові компанії також кажуть про те, що вони не надають свої послуги під час загальнонаціональних форс-мажорів та епідемій.

Та й навіть без статусу пандемії, зараз навряд чи можна отримати страхові виплати, якщо ви підхопили Covid-19. Все через те, що поліси добровільного медичного страхування ніколи не покривали лікування таких захворювань як ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз, онкологічні хвороби.

Всі вони належать до групи критичних та особливо небезпечних інфекційних захворювань, що наприкінці лютого поповнилась і новим типом коронавірусу.

– Коли людина укладає класичний договір добровільного медичного страхування, то у ньому зазвичай є перелік виключень. Туди входять епідемії, пандемії, інфекційні захворювання, які визначені нормативними актами і є виключеннями. В такому випадку відповідь однозначна: ДМС не покриває коронавірус, оскільки це інфекційне захворювання і оголошена пандемія, – розповіла у коментарі Фактам ICTV заступник директора страхової компанії USI Алла Волошина.

В яких випадках можна отримати страхову допомогу

Проте в деяких випадках все ж можливо отримати певний супровід страхової. Йдеться про первинну допомогу під час захворювання – до того, як виявлять коронавірусну хворобу.

– Хоча Covid-19 – інфекційна хвороба, вона має первинні ознаки гострого респіраторного захворювання. Якщо в людини температура, болить горло, є інші симптоми ГРВІ, то звичайно такій людині ми організуємо консультацію у спеціаліста. Інше питання – чи прийме він хворого. Коли ми організовуємо таку допомогу, лікар, зазвичай зв’язується із застрахованим і ставляться певні запитання, щоб визначити ймовірність захворювання саме на Covid-19. Якщо у результаті цих запитань ризик нівелюється, то ми організуємо консультацію, забезпечимо медикаментами, за необхідності оплачуємо діагностичні обстеження, – каже заступник гендиректора USI.

Тобто страхова може організувати виклик швидкої та госпіталізацію до державної медичної установи для встановлення точного діагнозу. Лікування у приватних клініках не розглядається, оскільки такими сьогодні є нормативи Міністерства охорони здоров’я.

– Якщо в нинішніх реаліях в Україні у людини є поліс добровільного медичного страхування, він передбачає, що в разі захворювання їй організує і оплатить медичну допомогу повністю страхова компанія. В реаліях сьогоднішнього дня лікування інфекційних захворювань, зокрема в умовах пандемії – це лікування виключно в інфекційних відділеннях, які повністю фінансуються і забезпечуються за рахунок державного бюджету. Тому страхова компанія навіть якби і хотіла допомогти, скажімо, з лікуванням, реально не може вплинути на цей процес, оскільки лікування інфекційних епідеміологічних захворювань чітко визначені певними протоколами, процедурами, – пояснює Волошина.

До встановлення діагнозу страхові компанії можуть супроводжувати необхідні витрати хворого. Якщо ж захворювання на Covid-19 не підтвердиться, то людина зможе і надалі отримувати страхову допомогу.

Якщо ж тест на Covid-19 буде позитивним, то фінансування лікування, найімовірніше, припиниться.

Проте держава на сьогодні і так має надавати повний спектр послуг щодо лікування коронавірусної інфекції безкоштовно. Але бувають і випадки, коли пацієнтам все ж доводиться платити зі своєї кишені.

Інколи навіть за полісом добровільного медичного страхування можливо отримати медикаментозну допомогу від страхової. Проте інших гарантій щодо полісу ДМС надати не можуть, оскільки лікування відбуватиметься у державних клініках, а не у приватних, як це зазвичай практикується.

Чи можна застрахуватися від захворювання на коронавірус

Багато страхових компаній почали підлаштовуватися під реалії карантину. Разом з цим з’являються і нові пакети страхування, до яких входить можливість отримання відповідних виплат на лікування Covid-19.

Далеко не всі компанії вводять такі пакети, адже розуміють, що зможуть надавати допомогу лише до підтвердження діагнозу, після чого лікування може бути повністю покладене на державні медустанови.

Серед тих, хто все ж пропонує страхові послуги пов’язані із захворюванням на коронавірус, наприклад, страхова група Оберіг.

Вона пропонує страхування від Covid-19 із сумою у розмірі до 50 тис. грн.

Страховий поліс тут пропонують оформити онлайн на шість місяців. А його вартість становитиме 150-450 грн за одну особу залежно від максимальної суми страхової виплати – від 10 тис. до 50 тис. грн.

У випадку смерті від Covid-19 також передбачена виплата певної страхової суми, яка теж варіюється залежно від обраного пакету.

Виплати проводяться переважно за лікування у стаціонарі. Проте страхова група відмовляється страхувати від коронавірусу:

людей віком старше 65 років;

медичних працівників;

людей з інвалідністю 1 і 2 групи;

осіб на диспансерному обліку.

У коментарі Фактам ICTV у страховій групі Оберіг заявили, що стандартний пакет ДМС не покриває захворювання на коронавірус.

– На жаль, базове добровільне медичне страхування не має такого покриття (захворювання на Covid-19 – Ред.). В такому випадку можна купити окремий пакет щодо коронавірусу, – розповів представник страхової групи.

Однією з перших страхування від коронавірусної інфекції запропонувала страхова компанія USI. Вона пропонує два види страхування на рік, вартість яких становить 200 та 400 грн відповідно.

Під час стаціонарного лікування пацієнтам буде доступна страхова сума у розмірі 5-10 тис. грн залежно від варіанту страхового полісу.

USI пропонує і вид страхування, за якого додатково виокремлюються кошти на амбулаторне лікування.

Також окрема програма страхування щодо коронавірусу є у страхової компанії Universalna. Вона передбачає дві окремі програми, які дозволяють отримати виплати на суму 5-10 тис. грн у разі стаціонарного лікування і 50-100 тис. грн у разі смерті.

Діятиме такий страховий поліс три-шість місяців, а вартість платежу залежно від пакету становитиме 550-1100 грн.

Ще однією страховою компанією, яка ввела окремий пакет для страхування від коронавірусу, є Globalis.

Вона пропонує річне страхування, платіж за який складає 1250 грн. В пакет входить:

швидка медична допомога;

невідкладна стаціонарна допомога;

діагностика та лікування у випадку виявлення коронавірусу Covid-19.

Страхова сума складає 10 тис. грн. Цікаво, що у полісі вказане стаціонарне лікування у приватних клініках. Найімовірніше, це можливо, якщо у пацієнта не підтвердять наявність коронавірусної хвороби.

Сьогодні в Україні є багато варіантів страхування, які допоможуть уникнути зайвих витрат під час лікування від коронавірусу. Але потрібно і не забувати дотримуватися карантинних обмежень, адже вони значно знижують шанси захворіти на коронавірус.

Владислав Бомбела