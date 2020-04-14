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Факти / Україна / Суспільство

Священики ПЦУ почали виготовляти захисні екрани для медиків

У Видубицькому монастирі Православної церкви України почали виготовляти захисні екрани для медичних працівників.

Перші щитки вже отримали медики Київської міської клінічної лікарні №10.

Наступні передаватимуться в інші лікарні – одразу після виготовлення і надходжень допомоги матеріалами.

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В ПЦУ також закликали приєднуватися до їхньої ініціативи.

Нагадаємо, священнослужителі Православної церкви України на початку березня уже виготовляли антисептики та роздавали їх по містах України.

Джерело: ПЦУ

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