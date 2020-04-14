У Чернівецькій лікарні закінчуються ліжко-місця для хворих з Covid-19

У Чернівецькій першій міській лікарні закінчуються ліжко-місця для розміщення інфікованих коронавірусом пацієнтів.

Про це заявив мер Чернівців Олексій Каспрук.

За його словами, у лікарні №1 Чернівців вже заповнено 47 палат з 50-ти.

– Ми розуміємо, що у нас закінчуються місця в першій лікарні. Передбачено, що на одну палату буде один пацієнт, заражений коронавірусом чи з підозрою. Місця закінчуються, — заявив Каспрук.

За його словами, в лікарняних палатах розміщують по дві особи. У зв’язку з чим доведеться збільшити і кількість медичного персоналу.

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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що на території області протягом доби зареєстрували 43 нові випадки коронавірусу. Таким чином кількість інфікованих у регіоні зросла до 589.

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу найчастіше вмирають люди з серцево-судинними захворюваннями.

Так, за даними ЦГЗ, з 98 смертельних випадків від коронавірусу, 79% громадян хворіли серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, мали новоутворення.