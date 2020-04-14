У Херсонській області у немовляти виявили коронавірус

У Херсонській області діагноз коронавірусу підтвердився у немовляти і його 32-річної матері.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

За його словами, стан матері і дитини задовільний.

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– Зараз вони знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд, – сказав він.

Гусєв додав, що хворі контактували з членом сім’ї, у якого раніше виявили коронавірус.

Нагадаємо, всього в Херсонській області зареєстрували 34 випадки зараження коронавірусом. З них одна людина одужала, ще одна померла.