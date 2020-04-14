Станом на 12.00 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадок коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.

– За минулу добу захворіло ще 56 киян.

Серед хворих є 6 медиків та 6 дітей. Захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років та 24 чоловіки від 21 до 82 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Нагадаємо, станом на 9.00 в Україні зафіксовано 3 372 випадки коронавірусу, з яких 98 – летальні. 119 пацієнтів повністю одужали.