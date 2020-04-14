Коронавірус у Житомирській області станом на 14 квітня виявили вже у 112 людей.
За минулу добу (13 квітня) зареєстрували 18 нових лабораторно підтверджених випадків.
Наразі Covid-19 зафіксований у таких районах Житомирщини: Радомишльському, Бердичівському, Малинському, Коростенському, Житомирському, Черняхівському, Коростишівському, Овруцькому, Пулинському та Новоград-Волинському.
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Вікова структура хворих з діагнозом коронавірус в області:
- до 17 років – 9 осіб;
- 18-29 років – 13 осіб;
- 30-49 років – 42 особи;
- 50-59 років – 26 осіб;
- 60 років та більше – 22 особи.
Нагадаємо, станом на 14 квітня в Україні зареєстровано 3 372 випадки Covid-19. З них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.
Джерело: Житомирська ОДА