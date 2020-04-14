Українські банки запроваджують кредитні канікули для фізичних осіб

ПриватБанк, ТАСкомбанк, Правекс Банк, Кредобанк, Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк і ПУМБ оголосили про кредитні канікули для фізичних осіб.

У ПриватБанку вони діятимуть до кінця липня і стосуватимуться програм кредитування “авто в розстрочку”, “житло в кредит” та “кредит під заставу нерухомості”. Для оформлення канікул потрібно заповнити заявку на сайті банку.

– Клієнти мають право на перенесення термінів всіх чергових платежів до 31 липня 2020 року з відповідним висновком додаткових угод до кредитного договору або договору лізингу після закінчення карантину”, – йдеться у повідомленні ПриватБанку.

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ТАСкомбанк ввів кредитні канікули для фізосіб для беззаставних кредитів та кредитів готівкою. Також банк автоматично відстрочив мінімальний платіж за кредитною карткою до кінця травня.

– На період дії кредитних канікул обов’язкові платежі складаються з відсотків і щомісячної комісії, передбаченої кредитним договором. Погашення заборгованості по тілу кредиту відкладається і входить до складу платежу в липні 2020 року, – пояснили у банку.

Канікули від Правекс Банку стосуються клієнтів-фізосіб, які за станом на 1 березня не мали простроченої закладеності, але зазнали фінансових втрат через карантинні обмеження.

Крім того, банк запропонував варіанти реструктуризації кредитних зобов’язань постраждалим юридичним особам.

– Клієнти-юридичні особи можуть самі ініціювати реструктуризацію кредитів, – уточнили у Правекс Банку.

Кредитні канікули у Кредобанку стосуються програм іпотечних кредитів, кредитів на авто і споживчих кредитів готівкою.

Фізичні особи отримають тримісячну відстрочку сплати основної суми боргу.

Для кредитних карток Кредобанк автоматично продовжив пільговий період користування кредитними коштами (без нарахування відсотків) до 92-х днів.

Раніше кредитні канікули ввели Райффайзен банк Аваль, Альфа-Банк та ПУМБ.

Райффайзен банк Аваль, окрім скасування щомісячних платежів за кредитними картками у травні та червні, знизив відсоткову кредитну ставку готівкою до 0,01% річних (на два місяці).

Кредитні канікули Альфа-Банку стосуються кредитних карток, беззаставних кредитів готівкою і беззаставних кредитів на покупку товарів.

ПУМБ ввів канікули за чинними готівковими кредитами, що сплачували позичальники станом на 1 березня. У рамках канікул тіло кредиту тимчасово нараховуватися не буде.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект №3220, що передбачає кредитні канікули для бізнесу в Україні.

Про запровадження кредитних канікул для бізнесу в Україні повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.