Усі затягнуть паски: cкільки коштує лікування коронавірусу, і чому українці за нього платять

Лікування коронавірусу в Україні має бути безкоштовним – про це на початку місяця пообіцяли в Міністерстві охорони здоров’я.

Натомість пацієнти одні за одним повідомляють: вони платять. Цифри за лікування різні – від однієї до кількох десятків тисяч.

– Ми всі муситимемо затягнути паски: і пацієнт, і лікар, – розповів один із очільників лікарні, де такі пацієнти перебувають.

Чому, попри обіцянки чиновників, українцям доводиться діставати гаманці – у матеріалі Фактів ICTV.

Інфекційне відділення Олександрівської лікарні Києва – найпотужніше в країні: сучасне обладнання, найкращі спеціалісти. Саме туди з початку спалаху коронавірусу в Україні везли народних депутатів. Дехто з них і нині там, як-от Ганна Скороход зі своїм півторамісячним сином. Вони з-поміж 43 пацієнтів закладу з Covid-19.

– Антибіотики, аналізи – ні за що грошей не беруть. Я ні за що не плачу, – розповіла жінка, яку разом із сином лікують безоплатно.

Очільниця департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург запевнила, що кияни не платять, незалежно від статусу:

– Усе, що стосується стаціонарного лікування в інфекційних відділеннях, все забезпечується. Медикаментозна терапія – за рахунок лікарень. Це однозначно.

Та так далеко не всюди. Вадим із Житомира нещодавно поскаржився, що йому лікування коштувало 1 400 гривень – і це за легкої форми. До речі, гроші з нього хотіли здерти навіть за експрес-тест. А одеситу Шахіну Асадову розщедритися довелося аж на 17 тисяч. Звідки такі суми, пояснили в Івано-Франківську.

– Прошу вибачення від медиків, медичних керівників, директорів за те, що ми не можемо і не в силі зараз забезпечити стовідсотково безкоштовне лікування цієї недуги, – сказав керівник Центральної клінічної лікарні міста Тарас Масляк.

Лікар каже, йому соромно, але доводиться брати гроші з пацієнтів. Іншого виходу немає. Його заклад – це 470 ліжок. Нині із коронавірусом там 24 пацієнти, ще 76 – з підозрою на нього, сім у реанімації. Днями в закладі порахували вартість лікування Covid-19.

Отож: легкий і середній ступені тяжкості потребують 2 500-3 000 грн на добу. Якщо пацієнт у реанімації – доба вартуватиме 5 300 грн. Ці гроші йдуть на ліки, витратні матеріали та засоби захисту медпрацівників. Грубо кажучи, щодня на ведення пацієнтів з коронавірусом та підозрами на нього заклад вимагатиме 300 тис. грн.

Тарас Масляк каже: хоч місто і допомагає, але грошей катастрофічно бракує, тому пацієнти доплачують – від тисячі до двох на добу. Оскільки коронавірус у середньому лікують від десяти днів до двох тижнів, то і рахуйте: це як мінімум 10-15 тисяч.

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Причини, чому українці платять за лікування Covid-19

Складнощі з коштами з’явилися, зокрема, через те, що епідемія коронавірусу в Україні збіглася в часі із початком другої ланки медреформи. Вона стартувала 1 квітня.

Реформа – це насамперед зміна системи фінансування. Простими словами: якщо раніше медзаклад отримував гроші на рік вперед, з розрахунку на кількість ліжок, то за новою системою вони мають надходити за кожен пролікований випадок. Щоправда, на перехідний період, аби лікарні перелаштувалися, лишили “комбіновану” оплату.

Тобто, частину коштів Національна служба здоров’я (НСЗУ) – це такий страхувальник від держави – має перераховувати медзакладам за глобальним бюджетом (незалежно від проведеної роботи), а частину ті мають заробити, лікуючи пацієнтів. Здавалося б, пацієнтів з Covid-19 ушпиталюють, то за ними мають іти і кошти, але – ні. То що ж пішло не так?

– Сьогодні, 1 квітня, система охорони здоров’я запрацювала в іншому режимі. Національна служба здоров’я України передбачила спеціальний тариф, який буде оплачуватися комунальним закладам охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірус, – заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Та правда в тому, що передбачити епідемії ніхто не міг і такої послуги як “лікування коронавірусу” просто немає, тарифів на неї ніхто не затверджував, лікарні цієї медпослуги з НСЗУ не контрактували. Відтак, попри заяви урядника, відсутній механізм її оплати.

Інфекційні клініки отримують кошти, зокрема, за законтрактованим пакетом з терапії, але, ясна річ, дороговартісне ведення пацієнта з коронавірусом ті покрити не здатні. У НСЗУ, яку лікарні просили врахувати реалії, придумали вихід.

– Ми розуміємо, з яким навантаженням працюють сьогодні лікарі, фельдшери та медсестри, які складні рішення приймають керівники закладів охорони здоров’я. Все – щоб протидіяти розповсюдженню Covid-19…Тому ми пішли назустріч нашим партнерам та ініціювали відповідні зміни до законодавства. Це допоможе закладам зосередитись на головному – дбати про здоров’я та життя пацієнтів, – заявила т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан.

Ініціатива НСЗУ уже підтримана урядом. Відповідне рішення там ухвалили в середу. Його суть полягає в тому, що у квітні, травні та червні медзаклади отримуватимуть кошти лише за глобальною ставкою, тобто всі наперед – незалежно від кількості пролікованих пацієнтів.

Гроші перераховуватимуться у першій декаді кожного місяця. Очікується, що до лікарень вони почнуть надходити вже з понеділка. Окрім того, в регіони на підтримку лікарень Кабмін додатково уже спрямував майже 906 млн грн субвенцій.

Та всім зрозуміло, що це рішення тимчасові, а не системні. Тож НСЗУ уже підготувала окремий пакет послуг з лікування коронавірусу. Її спеціалісти навіть розрахували тарифи.

Скільки коштує лікування коронавірусу і коли узгодять тарифи

На перше питання відповіді отримати не вдалося. На друге, схоже, її просто немає навіть у НСЗУ. Бо там сподівалися, що тарифи уряд погодить іще у середу, але цього зроблено не було.

Та що відомо точно, так це те, що рано чи пізно такий пакет має з’явитися. І спочатку законтрактувати його запропонують лікарням “першої хвилі” – їх в Україні 242. Івано-Франківська – серед них.

Головний лікар Тарас Масляк каже: рішення дуже потрібне, він його чекає, але дуже сумнівається, що у держави вистачить грошей покрити усіх витрат.

– Не зможуть фінансувати 100%, на жаль, ми всі будемо мусити затягнути паски – і пацієнт, і лікар. Ми мусимо разом відстоювати, бо крім медикаментів, нам потрібні системи захисту, крім систем захисту, нам потрібен кисень, нам потрібне обладнання.

До слова, Факти ICTV писали, чи приймають приватні лікарні хворих на Covid-19 і у скільки обходиться лікування.

Ірина Заславець