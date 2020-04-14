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Факти / Україна

В Одеській області за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу

Станом на 14 квітня в Одеській області не виявили нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість хворих у регіоні порівняно з даними за 13 квітня не змінилася і залишається на рівні 69 офіційно підтверджених випадків.

Однак за минулу добу в медустанови області з підозрою на коронавірус звернулися дев’ять осіб, зокрема, 17 громадян надійшли з пневмонією. Наразі кожному з них зроблять ПЛР-аналіз.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

До слова, загалом в Одеській області зафіксовано 39 випадків коронавірусу, а в місті Одеса – 30.  З них 55 осіб перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 3 372 випадки коронавірусу. Одужали 119 людей, померли 98.

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