Станом на 14 квітня в Одеській області не виявили нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість хворих у регіоні порівняно з даними за 13 квітня не змінилася і залишається на рівні 69 офіційно підтверджених випадків.

Однак за минулу добу в медустанови області з підозрою на коронавірус звернулися дев’ять осіб, зокрема, 17 громадян надійшли з пневмонією. Наразі кожному з них зроблять ПЛР-аналіз.

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До слова, загалом в Одеській області зафіксовано 39 випадків коронавірусу, а в місті Одеса – 30. З них 55 осіб перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 3 372 випадки коронавірусу. Одужали 119 людей, померли 98.