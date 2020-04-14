Станом на 9.30 14 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 372 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.
Загалом 98 осіб померли, а 119 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 270 нових випадків.
Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 200 випадків;
- Волинська область — 80 випадків;
- Дніпропетровська область — 71 випадок;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 112 випадків;
- Закарпатська область — 99 випадків;
- Запорізька область — 89 випадків;
- Івано-Франківська область — 332 випадки;
- Кіровоградська область — 144 випадки;
- м. Київ — 551 випадок;
- Київська область — 224 випадки;
- Львівська область — 136 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 26 випадків;
- Рівненська область — 134 випадки;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 280 випадків;
- Харківська область — 14 випадків;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 546 випадків;
- Черкаська область — 105 випадків;
- Чернігівська область — 10 випадків.
Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.