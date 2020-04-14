Станом на 9.30 14 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 372 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 98 осіб померли, а 119 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 270 нових випадків.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;

Волинська область — 80 випадків;

Дніпропетровська область — 71 випадок;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 99 випадків;

Запорізька область — 89 випадків;

Івано-Франківська область — 332 випадки;

Кіровоградська область — 144 випадки;

м. Київ — 551 випадок;

Київська область — 224 випадки;

Львівська область — 136 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 280 випадків;

Харківська область — 14 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 546 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте у текстовому онлайні на Фактах ICTV.