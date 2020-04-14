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В Україні зафіксовано 3 372 хворих на коронавірус, 270 за добу

Станом на 9.30 14 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 3 372 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 98 осіб померли, а 119 пацієнтів одужали. За добу було виявлено 270 нових випадків.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 200 випадків;
  • Волинська область — 80 випадків;
  • Дніпропетровська область — 71 випадок;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 112 випадків;
  • Закарпатська область — 99 випадків;
  • Запорізька область — 89 випадків;
  • Івано-Франківська область — 332 випадки;
  • Кіровоградська область — 144 випадки;
  • м. Київ — 551 випадок;
  • Київська область — 224 випадки;
  • Львівська область — 136 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 26 випадків;
  • Рівненська область — 134 випадки;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 280 випадків;
  • Харківська область — 14 випадків;
  • Херсонська область — 34 випадки;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 546 випадків;
  • Черкаська область — 105 випадків;
  • Чернігівська область — 10 випадків.

Коронавирус в Украине: количество больных на 14 апреля

Нагадаємо, з 12 березня в країні діє карантин, який передбачає низку обмежень. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте  у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

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