Як економіка України пережила перший місяць карантину – звіт НБУ

Перший місяць карантинних заходів, запроваджених для боротьби з Covid-19, українська економіка та банківська система пройшли досить спокійно, бо ще з літа готувалися до цього.

– У цей період ми увійшли міцними та витривалими. Тримайте цифри, факти та висновки про те, як ми відбили першу хвилю світової кризи, спричиненої пандемією, – йдеться у повідомленні НБУ.

Населення довіряє гроші банкам

Гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн з початку березня до 10 квітня (+4%). В іноземній валюти кошти населення трошки скоротились на $182 млн до $9,8 млр (-2%).

Тобто є приплив гривневих коштів і незначний відплив валютних.

Банки мають запас міцності

Ліквідність банків зараз становить більше 200 млрд грн. Ще понад 30 млрд грн є у касах банків. Валютна ліквідність становить $7,9 млрд. Майже стільки ж коштів було і місяць тому. Цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття коштів.

Всі фінпослуги доступні

Близько 70-75% відділень банків та більше 95% банкоматів продовжують працювати у штатному режимі. Призупинена робота відділень, в яких немає відвідувачів, та тих, які знаходяться у недоступних будівлях. Тому всі банківські послуги доступні.

Банки продовжують кредитувати

Кредитування для населення очікувано почало сповільнюватись і наразі зростає темпами 27% у річному вимірі. Погіршення очікувань бізнесу позначилися на зміні валюти кредиту.

Якщо чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6% з початку року, то обсяги валютних кредитів скорочуються.

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Водночас банки суттєво не змінювали кредитні ліміти. Якщо деякі банки і зменшили ліміти, то у випадку з фізособами – це були непрацюючі клієнти, у випадку з бізнесом – через вичерпання коштів.

Кредитні канікули

Банки продовжують оголошувати кредитні канікули для своїх позичальників під час карантину. Про можливість реструктуризації кредитів публічно оголосили вже майже три десятка банків.

Настрої бізнесу погіршилися

Підприємці очікують зниження продажів та виробництва. Найбільше від ситуації постраждав бізнес, який надає послуги. Найменш песимістичні – експортери.

Подальший розвиток ситуації сильно залежить від темпів приборкання пандемії та тривалості карантину.

Зростання безробіття

Більшість підприємств намагається зберегти співробітників – це позитив. Однак за окремими винятками не наймає нових співробітників, і це ускладнює ситуацію для тих, хто у пошуках роботи.

Співвідношення резюме до вакансій зростає в усіх сферах, крім торгівлі, медицини та сільського господарства.

Зростання цін

Інфляція у березні залишалася низькою – 2,3%. Щоправда, ціни на окремі товари зростали швидше, – на м’ясо, овочі, крупи, ліки, товари особистого догляду. Причини прості – ажіотажний попит та часткове звуження пропозиції через карантин.

Однак у квітні вони вже поступово втратили визначальну роль. Упродовж останнього тижня ціни на ці товари припинили зростати.

Ажіотаж на валютному ринку

Психологічні чинники поступилися економічним. Упродовж останніх тижнів бізнес та громадяни більше продавали валюту, ніж купували її. Національному банку навіть вдалося відкупити з ринку понад $0,5 млрд з початку квітня після значних інтервенцій з продажу валюти у березні.

Також в НБУ запевняють, що Міжнародних резервів достатньо, щоб не допустити розгойдування курсу.

– Маємо у скарбниці понад $25 млрд. Це приблизно стільки ж, скільки було на початку року. Обсягу достатньо для згладжування надмірних коливань на валютну ринку за потреби, – йдеться у повідомленні НБУ.

До слова, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх бідніших країн-членів.

Це зроблено для того, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу.