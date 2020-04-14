З приходом тепла на вулиці стало некомфортно перебувати в гумових рукавичках, які багато українців носять з метою безпеки під час пандемії коронавірусу. Але, крім дискомфорту, рукавички з гуми можуть завдати шкоди здоров’ю, а саме сильно пошкодити шкіру рук.

У зв’язку з цим фахівці не радять носити гумові рукавички.

– Коли людина довго перебуває в гумових рукавичках, виникає ефект парової лазні. Це не дуже добре: шкіра не дихає, з’являються пошкодження. Плюс, якщо ви перед цим ще й використали антисептик, він буде проникати в шкіру ефективніше. А антисептик, як ми знаємо, не найбезпечніша речовина, – говорить дерматолог Наталія Подколзіна.

Читайте: Як зробити антисептик у домашніх умовах без гліцерину – рецепт

Гумові рукавички фахівець рекомендує замінити бавовняними або будь-якими тканинними. Їх можна купити або пошити самому.

– Такі рукавички дозволять шкірі дихати, через що не буде неприємних наслідків. Крім того, їх можна прати і прасувати, що дозволить скоротити кількість відходів і буде більш екологічно, – додає Наталія Подколзіна.

Коли ж прийде спека, можна взагалі відмовитися від рукавичок, перебуваючи на вулиці, але варто дотримуватися порад:

рідше контактувати з об’єктами навколишнього середовища (зайвий раз не чіпати ручки, кнопки);

не чіпати обличчя руками;

в магазинах і супермаркетах користуватися одноразовими целофановими рукавичками, які висять у кожному відділі;

удома обов’язково ретельно мити руки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити антисептик в домашніх умовах.